Cognetta (Mouv'): Rete Civica in confusione sul Defr Pubblicato: Giovedì, 10 Ottobre 2019 15:36

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. "I colleghi di Rete Civica o sono andati in confusione o ci prendono in giro": così il consigliere regionale Roberto Cognetta, del gruppo Mouv', a proposito dei commenti non del tutto positivi dei consiglieri Chiara Minelli ed Alberto Bertin sul Defr 2020/2022.

"Proprio una settimana fa - dice Cognetta - mentre il Consiglio regionale discuteva la legge sui contributi per incentivare la mobilità elettrica, avevo presentato, con gli altri gruppi di opposizione, un ordine del giorno che chiedeva al Governo di individuare nella prossima finanziaria regionale le risorse per potenziare le colonnine di ricarica presenti sul territorio e trasformarle da corrente alternata a corrente continua per sopperire ai problemi dovuti alle basse temperature della Valle d'Aosta. La nostra proposta era chiara - prosegue l'esponente di Mouv' -, ma l'ordine del giorno è stato respinto grazie anche al voto dei consiglieri di Rete Civica, gli stessi che oggi giudicano inadeguate le risorse messe in campo nel prossimo triennio per realizzare le stazioni di ricarica veloce".

"Siamo stufi di questi atteggiamenti - conclude Cognetta -: dire una cosa che piace ai propri elettori e poi fare l'esatto contrario è una regola di una politica vecchia che ha il solo scopo di durare il più a lungo possibile. Ma è scorretto nei confronti del Consiglio regionale e dell'opinione pubblica".

C.R.