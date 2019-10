Rete Civica risponde a Cognetta: Mouv' strumentalizza Pubblicato: Venerdì, 11 Ottobre 2019 08:33

AOSTA. "L'incoerenza e la strumentalizzazione è tutta dalla parte del Mouv'". Così Rete Civica risponde alla affermazioni del consigliere regionale Roberto Cognetta a proposito del Defr - Documento di economia e finanza regionale.

"La settimana scorsa - dice la consigliera Chiara Minelli - , nel corso della discussione della legge regionale sulla mobilità sostenibile, il Mouv', insieme alla Lega, ha presentato un emendamento per sopprimere l'articolo 1, comma 6 della legge che affida precisi impegni alla Giunta in materia di diffusione dell'infrastruttura delle postazioni per le ricariche elettriche. Per il Mouv' tale norma andava cancellata, così come andavano cancellati dalla legge tutti gli elementi di strategia e di tempistica per raggiungere l'obiettivo di un sistema dei trasporti in Valle d'Aosta che non usi più combustibili fossili".

"Quanto all'ordine del giorno Legamouv - prosegue Minelli -, citato dal comunicato di Cognetta, si trattava di un testo che non affrontava affatto il tema del necessario, robusto e rapido incremento delle postazioni di ricarica, ma interveniva soltanto da un punto di vista tecnico sulle modalità di alimentazione delle poche stazioni già attualmente presenti nel territorio valdostano. Un modo del tutto riduttivo, inadeguato e inefficace di affrontare il problema".

"Coerentemente all'impostazione della legge - conclude la consigliera Minelli - Rete Civica-Alliance Citoyenne chiederà che nel DEFR 2020-2022 sia esplicitamente prevista una significativa implementazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Ci auguriamo che tale impostazione sia sostenuta da tutti: maggioranza e opposizione".

