Assemblea generale di Rete Civica il 30 novembre

AOSTA. È in programma a fine novembre l'assemblea generale indetta da Rete Civica. Obiettivi: fare il punto della situazione politica, verificare lo stato di attuazione degli impegni reciproci e ridefinire la propria organizzazione.

L'assemblea generale si terrà il 30 novembre, dalle ore 15.30, all'hotel Duca d'Aosta di piazza Narbonne, ad Aosta.

"Rete Civica è un progetto per cambiare la politica ed il modo di operare della pubblica amministrazione in Valle d’Aosta", si legge in una nota. "RC non è un partito ma una rete di individui, gruppi, associazioni con un modello organizzativo in grado di essere efficace nella sintesi e, insieme, aperto alle differenze".

