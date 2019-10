'ndrangheta, Fosson: mai come ora situazione è delicata Pubblicato: Giovedì, 24 Ottobre 2019 10:21

AOSTA. «Forse mai come in questo caso la situazione è delicata, ma sono certo che non esistano in questa circostanza né suggerimenti né inviti che possano influenzare le decisioni». Lo ha dichiarato in Consiglio regionale il presidente della Regione, Antonio Fosson, in seguito alle affermazioni del sindaco di Aosta sulle conseguenze che avrebbe un possibile scioglimento del Comune capoluogo per infiltrazioni della 'ndrangheta.

Fosson è intervenuto in risposta ad una interpellanza di Andrea Manfrin. Il consigliere leghista ha chiesto un commento di risposta alle «dichiarazioni del sindaco Centoz secondo il quale un eventuale scioglimento metterebbe in discussione l'intero sistema Valle d'Aosta».

Il presidente della Regione ha evitato una replica diretta: «Non commento le dichiarazioni del sindaco - ha detto - che mi sembrano però intempestive: occorre attendere le decisioni del Ministro, cui unicamente spetta la decisione sull'esito di questa indagine. Mi rendo benissimo conto di quanto sia delicato il momento».

«Avremmo preferito una condanna più netta di queste dichiarazioni che invece troviamo gravissime - ha affermato Manfrin -. Mi auguro che a queste sue parole seguano i fatti e che lei, Presidente, abbia la fermezza necessaria per opporsi a questi messaggi».

