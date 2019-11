I principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta Pubblicato: Lunedì, 04 Novembre 2019 11:03

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. La Giunta regionale della Valle d'Aosta oggi ha approvato il disciplinare d'uso quinquennale del Poligono di Clou-Neuf, sito nei Comuni di Aosta e di Sarre, autorizzandone la sottoscrizione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e il Comando Militare Esercito Valle d'Aosta. Il nuovo disciplinare riproduce sostanzialmente le disposizioni e le prescrizioni del vigente disciplinare, in scadenza il 25 novembre 2019.



Le Gouvernement régional a approuvé la constitution d'un groupe de travail pour suivre le projet « La Mémoire de l'émigration » et pour coordonner les initiatives y afférentes, en vue de la constitution d'un musée de l'émigration, en collaboration avec la Présidence du Conseil régional et les associations culturelles valdôtaines.

Su proposta dell'assessore alle finanze, attività produttive e artigianato la giunta regionale ha modificato l'Avviso a sportello denominato Start the Valley Up – Seconda edizione a favore di nuove imprese innovative non quotate, classificate come piccole imprese e microimprese, e di liberi professionisti. La modifica è relativa alla cumulabilità dei contributi che, come previsto dalla legge regionale 30 luglio 2019, n. 13, è ammessa con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato. L'Esecutivo ha anche approvato i nuovi criteri per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi previsti dagli articoli 9 (Sistemi di gestione per la qualità - Iniziative agevolabili), 12 (Sistemi di gestione ambientale - Iniziative agevolabili), 15 (Sistemi di gestione per la sicurezza aziendale - Iniziative agevolabili) e 17bis (Sistemi di gestione della responsabilità sociale Iniziative agevolabili) della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31, (Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale).

Su proposta dell'assessore all'ambiente, risorse naturali e corpo forestale è stata autorizzata, per l'anno 2019, l'acquisizione di mezzi di trasporto, consistenti in un autocarro a due assi e quattro pick-up, da destinare al Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale, a integrazione del programma regionale di forniture per il biennio 2019/2020, per la realizzazione degli interventi gestiti in amministrazione diretta dal Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale, per un importo presunto lordo di 306 mila euro.

Su proposta dell'assessore all'istruzione, università, ricerca e politiche giovanili inoltre il governo regionale ha dato il via libera alle modalità del rimborso alle famiglie, a titolo di concorso nella spesa per la fruizione del servizio mensa da parte degli studenti residenti in Valle d'Aosta e frequentanti scuole secondarie di secondo grado dipendenti dalla Regione coinvolti nel Percorso per lo sviluppo delle competenze trasversali e l'orientamento, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

L'Esecutivo ha anche stabilito le modalità per l'attribuzione, nell'anno accademico 2019/2020, di assegni di studio e di contributi alloggio a studenti iscritti agli Atenei della Valle d'Aosta, ai sensi della legge regionale 30/1989, per una spesa complessiva di 320.500 euro.

Il Governo della Regione ha approvato la partecipazione della classe 5^ B della scuola primaria d dell'Istituzione scolastica “Ottavio Jacquemet” di Verrès all'udienza con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il giorno 11 novembre 2019, nell'ambito dei percorsi di educazione alla cittadinanza promossi dalla classe stessa.

La Giunta regionale ha nominato Giovanna Sampietro in qualità di Presidente dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta – Conservatoire de la Vallée d'Aoste, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 22/2012 e dell'articolo 10 dello statuto dell'Ente per un triennio. Sampietro non riceverà compensi ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base alla quale l'incarico di Presidente delle Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica è svolto a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute, e ha approvato i limiti ai compensi annuali lordi spettanti agli organi di governo dell'Istituto.

Su proposta dell'assessore alle opere pubbliche, territorio ed edilizia residenza pubblica è stato autorizzato un contributo complessivo di 20 mila euro al Comune di Saint-Oyen per la gestione della pista regionale di slittino per l'anno 2019/2020 .

Per quanto riguarda la sanità, salute e politiche sociali la Giunta regionale ha approvato alcune integrazioni al tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, quale aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea). L'Esecutivo ha anche approvato le linee guida in materia di assistenza protesica quale aggiornamento dei Lea, con applicazione a decorrere dal 15 novembre 2019.

Con il parere favorevole del Consiglio Permanente degli Enti Locali, la Giunta regionale ha approvato gli importi e le modalità di erogazione dei finanziamenti regionali da assegnare agli Enti gestori dei servizi per anziani e inabili per l'anno 2019, per un importo di 18 milioni 700 mila euro.

Infine su proposta dell'assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali il governo regionale ha deciso di aderire alla Giornata Mondiale del Diabete, promossa nel mese di novembre 2019, con l'illuminazione in azzurro della Porta Praetoria di Aosta dall'11 al 17 novembre 2019.

L'Esecutivo ha stabilito di applicare la tariffa gratuita di ingresso al Museo e Parco Archeologico di Saint-Martin-de-Corléans di Aosta in occasione delle manifestazioni per la celebrazione del Santo Patrono il 9 e 10 novembre 2019.

redazione