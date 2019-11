Via libera definitivo agli ecoincentivi per la mobilità sostenibile Pubblicato: Venerdì, 08 Novembre 2019 11:25

AOSTA. La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato oggi in via definitiva i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi a favore dei valdostani per l'acquisto ed il noleggio a lungo termine di automobili e veicoli poco inquinanti o elettrici.

Le domande potranno essere presentate annualmente dal primo gennaio al 31 ottobre a mano o via posta elettronica agli uffici della Struttura risparmio energetico dell'assessorato regionale alle Finanze utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal canale tematico ”Energia” del sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Per presentare l'istanza bisogna rispettare il termine dei 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della fattura, regolarmente quietanzata, o del contratto di acquisto o leasing o noleggio a lungo termine.

Per gli acquisti effettuati nel corso 2019 le domande potranno essere presentate da mercoledì 13 novembre 2019 fino al 31 marzo 2020.

Di seguito tutti i dettagli del provvedimento

La legge regionale n. 16/2019 introduce misure incentivanti per l'acquisto, il leasing e il noleggio a lungo termine di veicoli a bassa emissione, l’acquisto di veicoli a pedalata assistita e per la micromobilità elettrica, l’installazione di stazioni di ricarica domestiche e il rinnovo del parco veicoli di proprietà pubblica. A beneficiare dei contributi potranno essere i soggetti privati e gli enti locali e loro forme associative, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e gli enti strumentali.

In particolare, secondo quanto disposto dalla deliberazione, nel caso di persona fisica, il richiedente deve aver compiuto i 18 anni di età, aver maturato almeno due anni di residenza, anche non consecutivi, nel territorio regionale, essere residente in uno dei Comuni della Regione alla data di presentazione della domanda ed essere in possesso della patente di guida in corso di validità, qualora sia necessario per la conduzione del veicolo per il quale si richiede il contributo.

Il richiedente, nel caso in cui si tratti di un soggetto esercente attività economica, deve comunicare la propria partita IVA alla Struttura competente e deve operare in Valle d’Aosta con proprie unità locali alla data della presentazione della domanda. L’attività economica deve essere mantenuta almeno nei tre anni successivi alla data di concessione del contributo.

Nella deliberazione sono inoltre presenti le tabelle con le categorie dei veicoli incentivabili e della misura del contributo, che varia si differenzia in funzione del tipo di beneficiario e in relazione alla sussistenza o meno della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato nelle categorie Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

Categorie dei veicoli incentivabili

Sono ammessi a contributo gli investimenti per l’acquisto, il leasing e il noleggio a lungo termine dei veicoli, nuovi di fabbrica o usati, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) della l.r. 16/2019, rientranti in una delle tipologie riportate nella tabella 1.

VEICOLI PER IL

TRASPORTO DI PERSONE categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; categoria M1: veicoli con almeno 4 ruote destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente categoria M2: veicoli con almeno 4 ruote destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t categoria M3: veicoli con almeno 4 ruote destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t VEICOLI PER IL

TRASPORTO DI MERCI categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote categoria N1: veicoli con almeno 4 ruote destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t categoria N2: veicoli con almeno 4 ruote destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t categoria N3: veicoli con almeno 4 ruote destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t VEICOLI A DUE, TRE

O QUATTRO RUOTE categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e: purché a trazione esclusivamente elettrica.

Tabella 1



Misura del contributo

La misura del contributo si differenzia in funzione del tipo di beneficiario e in relazione alla sussistenza o meno della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato nelle categorie Euro 0, 1, 2, 3 e 4.



Intensità dei contributi per il solo acquisto di veicoli delle categorie M e N di cui alla Tabella 1, il cui prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, sia inferiore a 60.000,00 euro (IVA, messa su strada e imposta di trascrizione escluse) erogabili per soggetti privati non esercenti attività economica. Persone fisiche.

Limiti emissioni di CO 2 Misura del contributo senza rottamazione Misura del contributo con rottamazione Veicoli nuovi di fabbrica Non superiori a 20 g/km pari al 25% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 5.000 euro. La misura massima del contributo previsto senza rottamazione è maggiorato del:- 20% se Euro 0;

- 15% se Euro 1;

- 10% se Euro 2;

- 5% se Euro 3 o 4 Superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km pari al 25% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 3.000 euro. Veicoli usati Non superiori a 20 g/km pari al 15% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 3.000 euro. Superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km pari al 15% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 2.000 euro.

Tabella 2



Intensità dei contributi per il solo acquisto di veicoli delle categorie M e N di cui alla tabella 1, erogabili per i soggetti privati esercenti attività economica non attinente al trasporto passeggeri.





Limiti emissioni di CO 2 Misura del contributo senza rottamazione Misura del contributo con rottamazione Veicoli nuovi di fabbrica Non superiori a 20 g/km pari al 25% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 8.000 euro. La misura massima del contributo previsto senza rottamazione è maggiorato del:- 25% se Euro 0;

- 20% se Euro 1;

- 15% se Euro 2;

- 10% se Euro 3 o 4 Superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km pari al 25% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 5.000 euro. Veicoli usati Non superiori a 20 g/km pari al 15% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 5.000 euro. Superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km pari al 15% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 3.000 euro.

Tabella 3

Intensità dei contributi per il solo acquisto di veicoli delle categorie M e N di cui alla tabella 1, erogabili per i soggetti privati esercenti attività economica attinente al trasporto passeggeri.

Limiti emissioni di CO 2 Misura del contributo senza rottamazione Misura del contributo con rottamazione Veicoli nuovi di fabbrica Non superiori a 20 g/km pari al 25% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 12.000 euro. La misura massima del contributo previsto senza rottamazione è maggiorato del:- 25% se Euro 0;

- 20% se Euro 1;

- 15% se Euro 2;

- 10% se Euro 3 o 4 Superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km pari al 25% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 7.000 euro. Veicoli usati Non superiori a 20 g/km pari al 15% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 7.000 euro. Superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km pari al 15% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 4.000 euro.

Tabella 4



Intensità dei contributi per il solo acquisto di veicoli delle categorie M e N di cui alla tabella 1, erogabili per gli enti locali e loro forme associative, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e gli enti strumentali.





Limiti emissioni di CO 2 Misura del contributo senza rottamazione Misura del contributo con rottamazione Veicoli nuovi di fabbrica Non superiori a 20 g/km pari al 50% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 12.000 euro. La misura massima del contributo previsto senza rottamazione è maggiorato del:- 25% se Euro 0;

- 20% se Euro 1;

- 15% se Euro 2;

- 10% se Euro 3 o 4 Superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km pari al 50% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 8.000 euro. Veicoli usati Non superiori a 20 g/km pari al 25% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 8.000 euro. Superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km pari al 25% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 5.000 euro.

Tabella 5



Intensità dei contributi per il solo acquisto di veicoli della categoria L di cui alla tabella 1, erogabili per i beneficiari di cui all’art. 7, comma 2 lettere a) e b)

Misura del contributo senza rottamazione Misura del contributo con rottamazione Veicoli nuovi di fabbrica pari al 25% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 2.500 euro. La misura massima del contributo previsto senza rottamazione è maggiorato del:- 20% se Euro 0;

- 15% se Euro 1;

- 10% se Euro 2; Veicoli usati pari al 25% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 1.000 euro.

Tabella 6



Intensità dei contributi per il leasing e il noleggio a lungo termine di veicoli delle categorie M, N e L di cui alla tabella 1, erogabili per i beneficiari di cui all’art. 7, comma 2 lettere a) e b).

Limiti emissioni di CO 2 Misura del contributo Non superiori a 20 g/km pari al 35% del valore contrattuale (IVA esclusa), dei primi tre anni del contratto, calcolato sulla base dell’importo del canone mensile definito all’atto della sottoscrizione del contratto, ad esclusione di eventuali anticipi, nella misura massima di 5.000 euro. Eventuali variazioni in aumento della rata inizialmente definita non dà diritto ad aumenti di importo di contributo. Superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km pari al 35% del valore contrattuale (IVA esclusa), dei primi tre anni del contratto, calcolato sulla base dell’importo del canone mensile definito all’atto della sottoscrizione del contratto, ad esclusione di eventuali anticipi, nella misura massima di 4.000 euro. Eventuali variazioni in aumento della rata inizialmente definita non dà diritto ad aumenti di importo di contributo.

Tabella 7



Intensità dei contributi per il solo acquisto di veicoli a pedalata assistita, per la micromobilità elettrica e per l’installazione di stazioni di ricarica domestiche, erogabili per i beneficiari di cui all’art. 7, comma 2 lettera a).

Tipologia del bene Misura del contributo Veicolo a pedalata assistita: bicicletta a pedalata assistita (epac: electric pedal assisted cycle), come definita dall’art. 50 del decreto legislativo 30/4/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) pari al 50% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 700 euro. Dispositivi per la micromobilità elettrica (hoverboard, segway, monopattini, monowheel), con caratteristiche tecniche conformi al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 04/06/2019 (sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica) pari al 50% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 300 euro. Stazioni di ricarica domestiche per veicoli elettrici.

(wallbox, colonnina o similari) pari al 50% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 1.000 euro.

Tabella 8



Le domande potranno essere presentate annualmente dal primo gennaio al 31 ottobre, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile e caricata sul canale tematico ”Energia” del sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta www.regione.vda.it/energiae devono essere presentate alla Struttura medesima, secondo una delle seguenti modalità alternative:

- a mano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso lo sportello dedicato sito ad Aosta in Piazza della Repubblica 15;

- in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . In tal caso, la domanda può essere firmata digitalmente o, in alternativa, con firma autografa accompagnata dalla copia di un documento di identità.

Per gli acquisti effettuati nell’anno 2019, le domande potranno essere presentate da mercoledì 13 novembre 2019 fino al 31 marzo 2020, pena l’irricevibilità delle stesse.

Le domande dovranno essere presentate, entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della fattura, regolarmente quietanzata oppure, in assenza della fattura, dalla data di sottoscrizione del contratto di acquisto, di leasing o di noleggio a lungo termine.