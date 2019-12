Una sottocommissione lavorerà alla nuova legge sull'associazionismo tra Comuni Pubblicato: Martedì, 03 Dicembre 2019 08:56

AOSTA. La modifica della legge regionale 6/2014 sull'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali sarà discussa da una sottocommissione che il Consiglio regionale della Valle d'Aosta costituirà in breve tempo. Questo l'accordo cui sono giunte maggioranza e opposizione al termine di una serie di riunioni politiche prima della discussione in Consiglio di una proposta di legge sull'argomento firmata da Claudio Restano (gruppo misto) e da Stefano Aggravi (Lega VdA) ed Elso Gerandin (Mouv').

«Con grande senso di responsabilità - ha annunciato Restano -, di concerto con i gruppi di maggioranza, i proponenti hanno accettato di rinviare la proposta in Commissione consiliare, a fronte di un accordo politico. L'accordo prevede - spiega il consigliere del gruppo misto - che il testo della proposta di legge costituisca la base su cui sarà definita la revisione della legge regionale n. 6/2014".

La sottocommissione (o, in alternativa, un gruppo di lavoro) dovrà fornire il supporto tecnico necessario all'elaborazione del testo e sarà presieduta da uno dei tre gruppi dei proponenti. Ne faranno parte anche un rappresentante di Alliance Valdotaine, Union Valdotaine, Stella Alpina, M5s e Adu.

«Le riunioni della sottocommissione avranno la precedenza sulle attività di tutte le altre Commissioni consiliari - ha aggiunto Restano -, fatta eccezione per la seconda Commissione. La data di presentazione del testo finale per la discussione in Aula è stabilita preferibilmente per il mese di febbraio 2020».

Elena Giovinazzo