I principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta Pubblicato: Venerdì, 13 Dicembre 2019 14:51

AOSTA. Si è riunita oggi la Giunta regionale della Valle d'Aosta. Tra i più importanti provvedimenti approvati, l'esecutivo ha nominato Maria Teresa Caselli, in qualità di consigliere rappresentante della Regione, in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la ricerca sul cancro della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, per il mandato in corso.

Le Gouvernement régional a décidé que le concours scolaire annuel sur le thème de la Résistance en Vallée d'Aoste et destiné aux élèves des écoles secondaires du deuxième degré de la région soit dédié à la mémoire de M. Cesare Dujany. Parallèlement, le Gouvernement a approuvé l’organisation des Journées de la Mémoire et du Souvenir 2020, de concert avec la Présidence du Conseil régional et en collaboration avec l’Institut de l’histoire de la Résistance et de la société contemporaine en Vallée d'aoste.

Su proposta dell'assessore regionale alle finanze, attività produttive e artigianato è stato deciso di procedere all’indizione di gara pubblica per la vendita dell’immobile di proprietà regionale denominato “Ex Multibox” ubicato nel comune di Pollein, località Autoporto, fissando a 4.553.530 euro l’importo a base d'asta.

Il Governo della Regione ha concesso inoltre il diritto d’uso (IRU) delle fibre ottiche della Rete Pubblica Regionale alla Wind Tre Spa, per il periodo di 10 anni, decorrenti dalla data di collaudo finale dell’intera infrastruttura, dietro corresponsione di un canone complessivo di 269 mila euro, al quale sarà eventualmente aggiunta una somma integrativa che sarà possibile determinare solo al rilascio delle tratte di interesse, sulla base dell’effettiva lunghezza ottica di collaudo.

È stata inoltre approvata la concessione a favore di Vodafone Italia Spa per l’utilizzo del sito di proprietà regionale ubicato nel Comune di Cogne denominato Valnontey per il periodo di 9 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, a un canone annuo di 6 mila 700 euro per l’installazione di antenne di diffusione e antenne di collegamento in ponte radio volte a garantire il servizio di telefonia mobile sul territorio.

La Giunta regionale ha poi approvato la quindicesima graduatoria relativa al terzo avviso pubblico previsto per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell’edilizia residenziale, per una spesa complessiva di 20 mila euro.

Il Governo della Regione ha esaminato la deliberazione che definisce, a decorrere dall'anno 2020, la procedura per il trasferimento delle risorse finanziarie al servizio associato finalizzato all’esercizio delle attività dello Sportello Unico Enti Locali Valle d'Aosta (SUEL). L'atto sarà trasmesso al Consiglio Permanente degli Enti Locali per il parere.

Su proposta dell'assessore all'ambiente, risorse naturali e Corpo forestale il governo regionale ha esaminato una deliberazione recante Determinazione per l'anno 2020 delle tariffe da applicare a carico dei SubAto per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati presso il centro regionale di trattamento di Brissogne, da assumere a riferimento per la determinazione dei costi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché delle tariffe per il conferimento presso detto centro dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani. L'atto sarà ora trasmesso al Consiglio Permanente degli Enti Locali per il parere.

Su proposta dell'assessore all'istruzione, università, ricerca e politiche giovanili, l'esecutivo ha esaminato una deliberazione concernente l'approvazione delle linee di indirizzo per l'approvazione del piano regionale 2019 degli interventi per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione. Il piano è finanziato con risorse statali e regionali per un totale di 882.019,16 euro. Le linee prevedono il finanziamento di progetti di potenziamento del servizio educativo della scuola dell’infanzia, destinati ai Comuni che gestiscono scuole dell’infanzia, e di progetti di miglioramento della qualità della continuità educativa 0-6 anni, destinati alle Unités e al Comune di Aosta che gestiscono i nidi d’infanzia. L'atto sarà trasmesso al Consiglio Permanente degli Enti Locali per il parere.

Su proposta dell'assessore alla sanità, salute e politiche sociali sono state recepite le linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico e linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell’infanzia e dell'adolescenza, come previsto da specifiche Intese tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, adeguando conseguentemente il Piano operativo regionale 2018-2020.

La Giunta regionale ha apportato inoltre alcune modifiche agli allegati 2 e 3 della deliberazione della Giunta regionale n. 744 del 14 giugno 2018, relative al profilo professionale e al nuovo standard formativo dell’Operatore Socio-Sanitario (OSS) e al percorso integrativo per il conseguimento, da parte degli allievi del percorso di istruzione professionale a indirizzo “Servizi socio-sanitari”, della qualifica di OSS. In particolare, le esperienze di tirocinio dovranno essere almeno due anziché tre, sempre per un totale complessivo di almeno 450 ore, di cui uno reso obbligatorio in struttura ospedaliera o altro servizio sanitario per almeno 140 ore, e almeno uno in struttura residenziale o semiresidenziale, compresi i centri diurni, o in ambito domiciliare. Una seconda modifica viene introdotta in merito al percorso formativo integrativo per il conseguimento sopprimendo la necessità che le Istituzioni scolastiche garantiscano lo svolgimento dei tirocini secondo gli standard previsti per OSS. Le Istituzioni scolastiche, infatti, hanno messo in evidenza l’impossibilità di proporre, considerata la minore età degli alunni e l’offerta territoriale, l'attivazione di tirocini a domicilio.

Infine su proposta dell'assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali il governo ha prorogato la scadenza del secondo Avviso per la concessione di contributi in conto capitale in de minimis previsti dal Progetto integrato Bassa via della Valle d'Aosta – Sostegno ai servizi turistici e ha disposto che, con successiva deliberazione da adottarsi all’inizio del 2020, la dotazione finanziaria pubblica disponibile potrà essere incrementata sulla base del numero e della dimensione dei Progetti che verranno presentati.

redazione