Regione, maggioranza cerca dialogo con le opposizioni

Sabato, 14 Dicembre 2019 12:06

AOSTA. Con le dimissioni del presidente della Regione Antonio Fosson e di due assessori, Stefano Borrello e Laurent Viérin, la maggioranza è alla ricerca di un dialogo con le opposizioni.

La priorità assoluta è approvare per lo meno il bilancio per evitare che al cataclisma politico nato dalle inchieste giudiziarie sui condizionamenti della 'ndrangheta non si aggiunga pure un disastro amministrativo.

Un accordo con uno o più gruppi della minoranza assicurerebbe il sostegno alla Finanziaria e alle disposizioni collegate che la prossima settimana saranno discusse dal Consiglio regionale. Se una qualche intesa sarà raggiunta e se questa sarà a breve o a lungo termine, è ancora presto per dirlo.

