Lunedì 16 il Consiglio Valle prenderà atto delle dimissioni di Fosson Pubblicato: Sabato, 14 Dicembre 2019 14:05

AOSTA. All'ordine del giorno del Consiglio regionale, già convocato dal 16 al 19 dicembre per esaminare il bilancio, saranno affrontate anche le dimissioni del presidente della Regione e degli assessori Stefano Borrello e Laurent Viérin. La conferma arriva dall'ufficio stampa dell'assemblea valdostana.

Il Consiglio regionale ha già ricevuto la lettera inviata da Fosson per conto proprio e per conto dell'esponente di Stella Alpina Stefano Borrello e le loro dimissioni sono già state aggiunte all'ordine del giorno. Lo stesso avverrà per l'assessore Laurent Viérin quando gli uffici dell'assemblea riceveranno la sua comunicazione.

Il passo indietro di Fosson, arrivato oggi per l'indagine sul voto di scambio alle elezioni del maggio 2018, diventerà effettivo con la presa d'atto da parte del Consiglio Valle. Il vice presidente Renzo Testolin prenderà il suo posto e il governo regionale rimarrà in carica per le questioni di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo presidente e della nuova giunta. Inoltre Testolin assumerà ad interim le deleghe al turismo, sport, commercio, trasporti e beni culturali di competenza di Laurent Viérin e alle opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica da Stefano Borrello.

I lavori del Consiglio inizieranno lunedì 16 dicembre alle 15.00.

Elena Giovinazzo