Bilancio Regione, c'è l'ok della II Commissione Pubblicato: Lunedì, 23 Dicembre 2019 11:27

AOSTA. Il disegno di legge del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione ha incassato il parere favorevole della Commissione consiliare Affari generali. Insieme al testo sono passati tre emendamenti già approvati dalla commissione lo scorso 10 dicembre di cui due a proposito della centralizzazione delle funzioni di committenza e uno riguardante la gestione dei rifiuti.

Il bilancio è ora pronto per passare all'esame del Consiglio regionale convocato il 27 e 28 dicembre. Non sono serviti dunque né uno né due giorni di confronto politico tra maggioranza e opposizione. Il via libera è arrivato già questa mattina, un paio di ore dopo l'inizio della riunione, con quattro voti favorevoli e l'astensione del Movimento 5 stelle.

Lega e Mouv' hanno abbandonato la Commissione senza votare. «Non c'è stata la disponibilità annunciata dalla maggioranza e lo abbiamo ribadito in commissione - afferma il consigliere del gruppo Lega VdA Stefano Aggravi -. Noi chiedevamo un dl di esercizio provvisorio, per essere pronti se non si trovava un'intesa entro fine anno. Non c'è stato senso di responsabilità. Lo spago è tirato moltissimo».

Ancora Aggravi: «Dispiace non aver avviato una trattativa per arrivare a un bilancio condiviso. Non abbiamo voluto proseguire in una discussione inutile. In aula presenteremo una relazione di minoranza e alcuni emendamenti su argomenti importanti».

redazione