UV: approvare il bilancio regionale, poi disponibilità a dimissioni Pubblicato: Martedì, 24 Dicembre 2019 11:15

VERRES. Il Conseil fédéral dell'Union Valdôtaine invita i consiglieri regionali del mouvement a "dare la disponibilità a dimettersi, nel caso in cui ciò sia utile per raggiungere le 18 firme necessarie a ridare la parola agli elettori". Lo si legge in un comunicato diffuso dopo una riunione a Verrès dedicata alla crisi legata alle dimissioni di parte della Giunta e di un consigliere per l'indagine Egomnia sulla 'ndrangheta.

Il Conseil fédéral inoltre si appella "alla responsabilità di tutte le forze politiche per votare, nei tempi previsti per evitare l'esercizio provvisorio, il bilancio regionale, documento fondamentale per gli investimenti, i servizi e le attività della Regione e degli enti locali".

Le leggi di bilancio 2020-2022 saranno discusse dall'assemblea convocata il 27 e 28 dicembre prossimi.

M.C.