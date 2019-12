Baccega contro l'UV: "movimento mai stato in sintonia con noi consiglieri" Pubblicato: Venerdì, 27 Dicembre 2019 11:49

AOSTA. È il movimento dell'Union Valdôtaine il destinatario delle pesanti critiche rivolte questa mattina, durante la riunione del Consiglio Valle, dall'assessore alla Sanità Mauro Baccega.

Sotto accusa il Conseil fédéral che lunedì scorso ha invitato i suoi consiglieri regionali a dimettersi subito dopo l'approvazione del bilancio. Un invito che, chiaramente, non è stato ben accolto da tutti coloro che siedono in aula sotto il simbolo del leone rampante.

Quella di lunedì, ha dichiarato Baccega, è stata una riunione «inopportuna» indetta da un movimento che «non è mai stato in sintonia con il gruppo consiliare e spesso ha messo sotto accusa il gruppo UV. Tutto questo è la conseguenza di un atteggiamento che francamente non mi sarei mai aspettato».

L'uscita di Baccega dal gruppo unionista (con cui si è candidato a maggio 2018) è imminente. «Mi prendo qualche giorno di riflessione - ha dichiarato l'assessore - per capire quale sarà il percorso il futuro e individuare eventualmente una collocazione di carattere personale di libertà, libertà nel poter affermare le cose che sento e che provo e di poterle dire in lingua italiana o in lingua francese».

