Bilancio, l'UV: movimento non è responsabile della non approvazione

AOSTA. "Il nostro movimento non ha alcuna responsabilità sul fatto che il bilancio 2020-2022 non sia ancora stato approvato dal Consiglio regionale". L'Union Valdôtaine risponde così alle accuse mosse da Alpe e Uvp con una nota congiunta in cui criticavano l'atteggiamento "irresponsabile" di alcune forze politiche tra cui il movimento del Leone rampante.

"Il Conseil fédéral del 23 dicembre - ricorda l'UV - aveva deliberato come primo punto non rinviabile proprio l'approvazione del documento contabile".

"Il movimento - si legge ancora - non può rispondere delle scelte personali degli eletti che decidono di prendere una strada diversa, salvo adottare delle misure disciplinari. Non c'è stata alcuna 'resa dei conti', più semplicemente degli eletti non hanno accettato la linea legittima e ampiamente condivisa all'interno del movimento, che prevedeva la convocazione delle elezioni dopo l'approvazione del bilancio, nascondendosi dietro l'inopportunità della richiesta di dimissioni deliberata dal Conseil fédéral".

