Testolin assente "ingiustificato": altro stop all'esame del bilancio in Commissione

AOSTA. La II Commissione consiliare impegnata in questi giorni nel riesame delle leggi sul bilancio ha dovuto interrompere anzitempo la riunione a causa dell'assenza del presidente della Regione ad interim e assessore alle finanze, Renzo Testolin.

L'organismo, riunito già dal mattino, in orario pomeridiano avrebbe dovuto iniziare la presentazione dei circa 80 emendamenti presentati dai gruppi che sostengono l'attuale giunta. «Dovevamo iniziare la discussione quando il presidente mi ha comunicato la sua indisponibilità a partecipare ai lavori», spiega il presidente della Commissione Pierluigi Marquis (SA).

I lavori a questo punto riprenderanno giovedì. Il presidente della Regione «sarà presente», aggiunge Marquis.

Proteste della minoranza

Decise le proteste degli esponenti dell'opposizione per l'assenza del presidente e assessore.

In una nota, i consiglieri del Movimento 5 stelle esprimono "sconcerto". "Alle ore 15.30, il Presidente della Commissione ha chiesto di potersi confrontare con l'Assessore alle finanze, che ha declinato l'invito a partecipare ai lavori, senza alcuna giustificazione. Il nostro gruppo consiliare, presente in Commissione al completo per partecipare attivamente ai lavori, ha valutato, insieme alle altre forze di minoranza, che non sussistevano le condizioni per proseguire nell'esame delle proposte relative al bilancio ed ai suoi emendamenti".

"Il terzo rinvio della discussione di questo bilancio in Commissione - concludono i Consiglieri del M5S - è stato per l'ennesima volta voluto da una Giunta che poi, alla prova dei fatti, non dà nessuna disponibilità al confronto nel merito di questo atto".

Marco Camilli