Microcomunità Variney, Cognetta: si decide senza avere dati a disposizione Pubblicato: Martedì, 21 Gennaio 2020 09:01

AOSTA. Sul progetto di spostamento della Residenza sanitaria assistita del JB Festaz di Aosta alla microcomunità di Variney si rischia di prendere decisioni "senza avere i giusti dati a disposizione". Lo afferma il consigliere regionale Roberto Cognetta (Vdalibra) aggiungendo: "Questa è l'ennesima dimostrazione dell'incapacità di governare di questa classe politica nata e cresciuta a suon di marchette e voto di scambio".

"L'Assessore alla sanità Baccega, il Presidente dell'Unité des Communes Grand-Combin Créton, i vari medici dell'ospedale, con appelli pubblici, hanno sollecitano lo spostamento della Residenza Sanitaria Assistita-Unità di Assistenza Primaria dal J.B Festaz alla microcomunità di Variney senza avere uno straccio di analisi tecnica puntuale né un dato economico concreto per spiegare vantaggi e svantaggi di tale decisione", dichiara Cognetta.

Il consigliere di Vdalibra spiega di aver ricevuto "risposte totalmente inconcludenti e inutili. Infatti, sul famoso sopralluogo fatto a dicembre al J.B. Festaz - di cui, insieme al collega Restano, ho chiesto di ricevere il verbale - l'Assessorato della sanità mi risponde che non è stato prodotto alcun verbale né altra documentazione". Inoltre "in merito alla mia richiesta di avere i dati relativi al disavanzo della gestione per gli anni dal 2015 al 2019 della micro di Variney - che solo per il 2019 si attesta a più di 500 mila euro - sempre gli uffici dell'Assessorato mi fanno sapere che non dispongono dei dati suddivisi per categoria (costo dipendenti, riscaldamento, mensa, illuminazione ecc.) e che quindi li hanno richiesti all'Unité des Communes del Grand-Combin. L'Unité mi risponde che presto mi risponderà".

"Sulla base di quali dati, quindi, hanno proposto il trasferimento della RSA-UAP?», si chiede Cognetta. E conclude: «Sono stato tacciato di essere uno capace solo di strillare ma non di fare proposte: di fronte a questa manifesta irresponsabilità non viene voglia di urlare tutta la propria rabbia?".

