Valle d'Aosta, torna l'ipotesi election day in primavera

AOSTA. L'ipotesi di un "election day" in primavera della Valle d'Aosta torna a prendere piede all'interno delle sale della politica regionale.

In un quadro in costante e veloce mutamento - in cui ciò che viene dichiarato oggi può essere smentito domani - una parte della ormai ex maggioranza è propensa ad unire in un unico giorno il voto per il rinnovo dei Consigli comunali, già previsto in primavera, con le elezioni regionali anticipate.

Il ritorno alle urne è previsto nel mese di maggio e la prima data utile è quella di domenica 3: quel giorno quindi i valdostani potrebbero ricevere in cabina elettorale due schede, una per scegliere il nuovo sindaco proprio Comune e l'altra per eleggere il nuovo consiglio regionale.

La proposta non è condivisa da tutti i componenti della ex maggioranza. Intanto è comunque già stato chiesto agli uffici di compiere una valutazione dei costi delle elezioni separate e di quelle accorpate.

