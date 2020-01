Frana Quincinetto, al vaglio nuove ipotesi di intervento Pubblicato: Venerdì, 24 Gennaio 2020 08:48

AOSTA. L'assessore regionale ai trasporti Luigi Bertschy ha partecipato ieri ad una riunione incentrata sulla frana di Quincinetto insieme al collega assessore della Regione Piemonte Marco Gabusi ed al sindaco Angelo Canale Clapetto.

"L’incontro - dichiarano gli assessori e il sindaco in una nota - è stato utile ad analizzare un cronoprogramma per la progettazione e le procedure necessarie ad ottenere le autorizzazioni indispensabili per l’assegnazione dei lavori. Abbiamo contestualmente analizzato ulteriori possibilità di interventi non strutturali e approfondito una proposta che presenteremo nella riunione già pianificata del 18 febbraio del tavolo tecnico a Torino per una nuova procedura di Protezione civile".

"È importante trovare soluzione nell'immediato che possano garantire l’accessibilità e una fluidità sostenibile dei flussi di traffico in entrata e uscita dalla Valle. Pertanto - si legge ancora nella nota - sono allo studio nuove procedure di gestione delle fasi di criticità".

C.R.