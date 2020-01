Bilancio, verso un accordo per l'approvazione



Maggioranza più serena in aula: i 18 voti dovrebbero esserci AOSTA. Il Consiglio regionale prosegue nel pomeriggio la discussione degli emendamenti e delle proposte di modifica alle leggi di bilancio 2020/2022. A margine del dibattito in aula la politica sembra intanto aver raggiunto un accordo per approvare il documento contabile. Se infatti fino a due giorni fa nemmeno il governo era sicuro di riuscire ad ottenere il minimo necessario dei voti, i volti più rilassati visti questa mattina tra i banchi della maggioranza indicano con un buon margine di probabilità che questa volta i 18 voti favorevoli ci sono. Il voto è atteso nelle prossime ore, al termine dell'esame dei numerosi emendamenti. Non è escluso che la seduta sia prolungata fino a domani per poter esaurire l'ordine del giorno. C.R.