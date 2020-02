I principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale





Approvato un Piano di attuazione regionale per l'iniziativa Occupazione giovani





AOSTA. La Giunta regionale della Valle d'Aosta si è riunita ieri, 13 febbraio, per approvare alcune delibere.

Su proposta della presidenza della Regione è stato nominato Massimo Terranova in qualità di revisore dei conti della Fondazione Sistema Ollignan onlus, per il triennio 2020/2023.

Su proposta dell'assessorato alle finanze, attività produttive e artigianato la Giunta regionale, ai sensi della legge regionale "Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane e successive modificazioni", ha concesso a favore di un’impresa industriale di Aosta un contributo di 11mila euro per la partecipazione alla manifestazione MIPIM di Cannes.

Su proposta dell'assessorato agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti l'esecutivo ha dato il via libera al Piano di attuazione regionale relativo alla seconda fase del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa per l'Occupazione dei Giovani. Per la gestione delle risorse finanziarie sarà utilizzato un circuito di contabilità speciale presso la Ragioneria generale dello Stato, a valere sul Fondo di rotazione ex lege 183/1987; pertanto la deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Infine su proposta dell'assessorato all'ambiente, risorse naturali e Corpo forestale è stato rilasciato il parere di conformità e congruità sul bilancio di previsione annuale per l’anno 2020 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) della Valle d’Aosta di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 1 in data 20 gennaio 2020. L’Esecutivo ha anche approvato il trasferimento all'Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) di 983 mila euro quale quota di competenza per le mensilità di gennaio e febbraio 2020 del contributo annuo 2020, a titolo di prima tranche bimestrale.

