Elezioni Valle d'Aosta 2020, lista unica per il centrodestra



Accordo tra Forza Italia, Fratelli d'Italia e Front Valdôtain AOSTA. Alle elezioni regionali del 19 aprile 2020 il centrodestra valdostano si presenterà unito. Forza Italia, Fratelli d'Italia e Front Valdôtain hanno infatti raggiunto un accordo per una lista unica che vale anche per il voto in primavera per il Comune di Aosta. Emily Rini, coordinatrice di Forza Italia in Valle: «l'accordo porterà ad una lista unica tra Forza Italia, Fratelli d'Italia e Front Valdotain, movimento a cui appartengo e che costituisce l'area regionale dei due partiti nazionali. Il nostro motto è unire e non dividere - dice - e il centrodestra ha dimostrato di essere vincente quando è unito. In quest'ottica abbiamo deciso di presentare la lista unica». Commenti positivi anche da Alberto Zucchi, portavoce di Fratelli d'Italia: «Il nostro obiettivo era quello di presentare un centrodestra unito come avviene nel resto d'Italia ma non è stato possibile. Pertanto ci siamo adeguati e organizzati». Clara Rossi