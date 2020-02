Elezioni regionali Valle d'Aosta, PD: ok a progetto aperto



Stefano Vaccari: costruire un'alternativa fatta di buona politica AOSTA. "Il Partito Democratico è al fianco del Pd della Valle d'Aosta e della segretaria regionale nella volontà di costruire un progetto aperto progressista, ecologista ed europeista per le elezioni regionali, che possa costruire un'alternativa fatta di buona politica che metta al centro le persone e i loro bisogni e che sia in prima fila nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione". Lo dichiara in una nota il responsabile Organizzazione del partito, Stefano Vaccari. L'indicazione apre alla possibilità di alleanze in vista del voto del 19 aprile per il rinnovo del Consiglio regionale. redazione