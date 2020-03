Rini: serve cabina di regia regionale sul Coronavirus



Rini: individuare azioni sinergiche per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019 AOSTA. Istituire una cabina di regia per l'emergenza Coronavirus in Valle d'Aosta: lo chiede la presidente del Consiglio regionale, Emily Rini. Ieri, mercoledì, Rini ha inoltrato al presidente della Regione Renzo Testolin la richiesta di attivare urgentemente un tavolo di lavoro che includa un rappresentanti delle associazioni di categoria, delle forze dell'ordine, delle organizzazioni sindacali e dei gruppi presenti in Consiglio regionale "al fine di individuare azioni sinergiche per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e i suoi effetti sull'economia valdostana". Secondo la presidente del Consiglio è "importante far convergere forze e competenze in maniera coordinata al fine di evitare interventi spot e scollegati tra di loro". redazione