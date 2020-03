Rini: capigruppo siano coinvolti dal Consiglio politiche del lavoro



'Emergenza va gestita con serietà' AOSTA. La convocazione straordinaria del Consiglio regionale della Valle d'Aosta potrà essere decisa "solo a fronte dell'esigenza di approvare misure che richiedono l'intervento legislativo". È questo uno dei punti emersi dalla riunione dei capigruppo voluta questa mattina dalla presidente dell'assemblea valdostana Emily Rini a proposito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. L'ipotesi di una seduta straordinaria era stata ventilata dall'assessore alle politiche del lavoro, Luigi Bertschy, parlando delle misure anticrisi che il governo regionale e quello nazionale potrebbero approvare per sostenere le aziende messe in difficoltà dalla particolare situazione. I rappresentanti dei gruppi consiliari hanno anche auspicato un coinvolgimento attivo nelle riunioni dell'unità di crisi ed in quelle del Consiglio politiche del lavoro, una delle quali è prevista domani per continuare il lavoro di confronto e dialogo con le associazioni di categoria per valutare i danni dell'emergenza Covid-19 sull'economia regionale. La considerazione emersa è che "vista la delicatezza e la particolarità del momento, con un Consiglio sciolto, una Giunta dimezzata e un Presidente della Regione facente funzioni, i capigruppo devono essere coinvolti". Secondo la presidente Rini in particolare "è necessario avere la capacità di diffondere tranquillità pur affrontando un'emergenza che va gestita con serietà, evitando di generare confusione comunicativa tra la comunità". Elena Giovinazzo