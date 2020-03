Rete Civica: Consiglio regionale deve tornare operativo



'Servono provvedimenti urgenti per imprese valdostane travolte da crisi Coronavirus' AOSTA. Vista l'emergenza Coronavirus e il rinvio delle elezioni, il Consiglio Valle deve tornare pienamente operativo: lo afferma in una nota Rete Civica. "La decisione di rinviare le elezioni regionali al 10 maggio è necessaria e inevitabile. Non è certo possibile avviare la campagna elettorale la settimana prossima, in presenza di un divieto di assembramenti e perentorie raccomandazioni di stare a casa", afferma RC. Il Consiglio Valle quindi deve ricominciare a lavorare "in modo da evitare altri mesi di esercizio ordinario e assumere quei provvedimenti urgenti, concreti ed incisivi a sostegno delle numerose piccole imprese valdostane travolte dalla crisi provocata dall'epidemia corona virus e delle tante famiglie in difficoltà". "Occorre essere consapevoli - si legge ancora nella nota - che le conseguenze sociali di questa emergenza, in termini di disoccupazione, povertà, disagio e di aumento dei bisogni sanitari saranno pesanti e si protrarranno nel medio periodo. Agire subito è un dovere delle comunità e delle istituzioni". Secondo Rete Civica "occorre quindi che la Giunta regionale chieda e concordi urgentemente con il Governo italiano un provvedimento straordinario che consenta la piena attività dell'Amministrazione regionale fino alle elezioni". Elena Giovinazzo