Coronavirus, Baccega ai turisti in Valle d'Aosta: tornate a casa



L'assessore alla sanità: abbiamo un solo ospedale, sistema è già sotto stress AOSTA. «Invito i turisti ancora presenti in Valle d'Aosta a ritornare al proprio domicilio». Questo l'appello formulato dell'assessore regionale alla sanità Mauro Baccega all'Ansa per l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus. «L'emergenza fa sì che si debbano adottare le iniziative atte a contenere la diffusione del virus - dichiara Baccega -. La nostra Regione dispone di un solo ospedale, che difficilmente sopporterebbe una criticità locale di questo tipo. Il nostro sistema sanitario è già sotto stress e dover prestare cure ad altre persone oltre che ai residenti non può che aggravare la situazione». L'invito, riferisce l'Ansa, è "condiviso dal governo valdostano". redazione