Coronavirus, il Consiglio regionale riattiva la II e V Commissione consiliare



Giovedì si riuniranno per discutere di misure a favore di famiglie e imprese e della situazione sanitaria valdostana AOSTA. Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta torna ad essere parzialmente attivo. Oggi la conferenza dei capigruppo allargata al presidente della Regione ed all'assessore alle politiche del lavoro si è riunita (con alcuni componenti collegati in videoconferenza) e ha deciso di far ripartire due Commissioni consiliari. La seconda Commissione Affari generali ricomincerà a lavorare da domani, giovedì, per esaminare il pacchetto di misure di sostegno alle famiglie e alle imprese nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus in Valle d'Aosta. "Per tutti la priorità è quella di intervenire con urgenza, con una prima tranche di misure che comprendano formule immediate e semplici", si legge in una nota. Sempre domani mattina si riunirà anche la quinta Commissione, Servizi Sociali, sulla questione sanitaria e sulla situazione della scuola. Le riunioni avverranno nell'aula consiliare che è più grande di quella normalmente riservata alle riunioni di Commissione e assicura il rispetto della distanza minima di sicurezza. Clara Rossi