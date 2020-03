Coronavirus, Rini: nominare subito un coordinatore regionale sanitario



La coordinatrice di FI: serve un tecnico sanitario che coordini le azioni sul territorio AOSTA. La coordinatrice di Forza Italia, Emily Rini, chiede l'istituzione in Valle d'Aosta di un Coordinatore Regionale Sanitario della emergenza legata al Coronavirus. «Diventa fondamentale che un tecnico sanitario coordini interamente tutte le azioni e le scelte sanitarie da mettere in campo sul nostro territorio regionale», dice. «Non può essere un esponente politico a coordinare le azioni sanitarie - afferma Rini -. Deve essere un medico, scevro totalmente dall'ambiente politico e ancor più influenzato da eventuali riscontri elettorali. Per favore interveniamo e facciamolo subito, non abbiamo più tempo». C.R.