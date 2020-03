Covid-19, Mouv' chiede una campagna massiccia di tamponi per individuare gli asintomatici





Per Rete Civica bisogna effettuare tamponi a tutti gli operatori sanitari

AOSTA. Il movimento Mouv' chiede di potenziare la campagna di tamponi sulla popolazione per individuare gli asintomatici positivi al virus Covid-19.

"L'emergenza incalza e rischia di travolgerci - avverte Mouv' -. Ecco perché bisogna essere sempre più incisivi. In questo senso, ci domandiamo se per fermare il Coronavirus, oltre alle molte misura opportunamente assunte, non si debba intensificare l’azione per trovare i pazienti asintomatici, cioè che non sviluppano i sintomi, perché sono quelli che più favoriscono il contagio". Secondo Mouv' la Valle d’Aosta è "un’area test ideale per una ricerca epidemiologica utile per contrastare la malattia e bisogna segnalare questa opportunità alle autorità italiane ed europee".



Rete Civica chiede test per tutti gli operatori sanitari

Una richiesta simile proviene inoltre da Rete Civica con la richiesta di effettuare "tamponi a tutti gli operatori sanitari, almeno a coloro che lavorano in ospedale, secondo le indicazioni che sono state formulate da molti virologi e che sono state adottate in altre realtà, per esempio in alcune zone del Veneto e che sono state proposte anche in Toscana".

