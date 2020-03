Covid-19, il governo valuta di vietare tutte le attività all'aperto



Il ministro al Tg1: se l'appello a restare a casa non è ascoltato dovremo mettere un divieto assoluto AOSTA. Il governo italiano potrebbe prendere provvedimenti ancora più restrittivi per ridurre ulteriormente il numero di persone che escono di casa. Lo ha dichiarato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. «Credo che nelle prossime ore bisognerà prendere in considerazione la possibilità di porre il divieto completo di attività all'aperto», ha detto in una intervista al TG1. Finora «abbiamo lasciato questa opportunità perché ce lo consigliava anche la comunità scientifica. Ma se l'appello di restare a casa non sarà ascoltato saremo costretti anche a porre un divieto assoluto». Clara Rossi