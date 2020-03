Crisi Coronavirus, Rete Civica: adesso serve una legge più strutturata



Il partito chiede maggiori stanziamenti e misure più complete per sostenere economicamente famiglie e imprese valdostane travolte dall'emergenza sanitaria AOSTA. Rete Civica invita la politica valdostana a dare corso in tempi rapidi ad un provvedimento legislativo di maggiore impatto rispetto a quello approvato oggi per sostenere le famiglie e le imprese toccate dall'emergenza Coronavirus. Nel voto di questa mattina sulle prime misure urgenti "abbiamo espresso il nostro voto favorevole", spiega Rete Civica, "anche se crediamo che questo provvedimento sia limitato e insufficiente a contrastare le gravi difficoltà in cui si trovano e si troveranno i cittadini, le piccole e medie imprese valdostane, soprattutto quelle del settore turistico, i lavoratori autonomi, le imprese del Terzo settore, i disoccupati, le famiglie tutte". Servono interventi più strutturati e "con adeguati finanziamenti", evidenzia il movimento annunciando la presentazione di una "articolata proposta sugli interventi da attuare e sul reperimento di alcune risorse aggiuntive". Rete Civica chiede anche di mettere l'aula nella possibilità di dare vita ad un dibattito, cosa che oggi non c'è stata. "E' senz'altro positivo che, nel momento critico dell'emergenza epidemia, il Consiglio abbia potuto riunirsi e deliberare", evidenzia RC, ma "visto che la situazione di durerà ancora varie settimane, è opportuno che il Consiglio, quanto meno per i provvedimenti indifferibili ed urgenti, possa riprendere una dinamica di lavoro che permetta ai vari gruppi e consiglieri di esprimere adeguatamente la loro posizione". E.G.