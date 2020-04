Coronavirus, ministro Speranza: restrizioni rimarranno in vigore fino al 13 aprile



Il ministro della Salute ha riferito oggi in Senato sulla situazione dell'emergenza in Italia ROMA. Le misure adottate dal governo contro la diffusione del nuovo coronavirus saranno mantenute per altre due settimane. La conferma arriva dal ministro della Salute, Roberto Speranza. «I dati migliorano ma sarebbe un errore cadere in facili ottimismi», ha dichiarato durante l'informativa al Senato sulla situazione dell'emergenza in Italia. «L'allarme non è cessato e per questo è importante mantenere fino al 13 aprile tutte le misure di limitazioni economiche e sociali e degli spostamenti individuali». «Avremo tempo e modo di valutare ogni atto e ogni conseguenza, una cosa però credo sia chiara a tutti: il servizio sanitario costruito nel nostro Paese» è «un patrimonio più prezioso che possa esserci. Su di esso dobbiamo investire con tutta la forza che abbiamo», ha aggiunto il ministro. C.R.