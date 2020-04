Reintegro Giunta regionale, Testolin: confronto per identificare chi può essere di sostegno



'Opportuno, in questo momento di grave emergenza sanitaria, aprire il dialogo e il dibattito' AOSTA. Il presidente della Regione ad interim Renzo Testolin dà il suo via libera ad un confronto per reintegrare la giunta regionale, rimasta senza due assessori e senza un presidente dopo le dimissioni dei mesi scorsi legate alle inchieste sul voto di scambio politico-mafioso. «Ritengo sia opportuno, in questo momento di grave emergenza sanitaria, aprire il dialogo e il dibattito - dice Testolin -, considerando non solo gli aspetti politici, ma affrontando la situazione istituzionale nel suo insieme, tenendo conto di tutte le implicazioni economiche e sociali che dovremo affrontare. Dialogo e dibattito da affrontare principalmente con gli attori socioeconomici del territorio». «In questo senso - aggiunge - va il mio invito a un confronto, con il contributo di tutti, per identificare chi possa meglio interpretare il ruolo di sostegno in un possibile reintegro della Giunta regionale per arrivare a utili soluzioni in favore della nostra regione». M.C.