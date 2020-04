I principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta



Istituito il codice di esenzione sanitario per sindrome fibromialgica AOSTA. La Giunta regionale della Valle d'Aosta, riunita oggi, ha approvato la convenzione, che verrà stipulata con l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura per lo svolgimento, per il tramite dell'Amministrazione regionale, delle procedure selettive pubbliche uniche per la copertura dei posti disponibili. L'Esecutivo ha anche approvato la bozza della convenzione tra l'Amministrazione regionale e l'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'effettuazione del servizio medico di emergenza a mezzo elicotteri della Protezione civile, convenzione valida dal 29 aprile 2020 fino al 28 aprile 2023. Il Governo della Regione ha nominato Ivano Comé quale presidente e Alex Micheletto e Erika Margareta Galassi quali Consiglieri del Consiglio di amministrazione di Finaosta Spa, per un esercizio sociale. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e dell'articolo 14 della legge regionale 7/2006, la Giunta ha nominato Carla Stefania Riccardi in qualità di consigliere con funzioni di raccordo tra la Regione e la società finanziaria e Roberto Franco Sapia in qualità di consigliere scelto d'intesa con la Giunta della Chambre valdôtaine des entreprises. Su proposta dell'assessorato alle finanze e attività produttive, il governo regionale ha approvato la concessione a favore di Telecom Italia Spa e Vodafone Italia Spa per l'utilizzo del sito di proprietà regionale ubicato nel Comune di Cogne denominato Valnontey, per un periodo di 9 anni, a un canone annuo per ognuna di 6.700 euro per l'installazione di antenne di diffusione e antenne di collegamento in ponte radio volte a garantire il servizio di telefonia mobile sul territorio. La Giunta regionale ha esaminato la proposta di deliberazione recante Approvazione dell'avviso a evidenza pubblica per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines e la relativa scheda azione, nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR). L'avviso è finalizzato a sostenere l‘efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Regione ed è cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR 2014/2020). La proposta sarà ora trasmessa al Consiglio Permanente degli Enti Locali per la formulazione del parere di competenza. Su proposta dell'assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti è stato deciso di destinare prioritariamente le risorse stanziate sul bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2020/2022 per il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa alla copertura delle richieste dei comprensori di piccole e medie dimensioni. Per quanto riguarda l'assessorato opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica, la giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità di espletamento delle procedure selettive volte all'assunzione degli operai edili, con rapporto di lavoro di natura privatistica a tempo determinato regolato dal Ccnl delle imprese edili e affini, per l'esecuzione diretta del Piano di interventi in ambito agricolo-forestale e nel settore delle opere di pubblica utilità, di cui all'art. 21 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24.

L'Esecutivo ha anche esaminato la delibera di approvazione del nuovo schema di convenzione disciplinante le funzioni della Stazione unica appaltante per la Regione Valle d'Aosta nei contratti di lavori e servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, convenzione che regolamenta i rapporti tra la Regione autonoma Valle d'Aosta - Stazione Unica Appaltante regionale e il Consiglio Permanente degli Enti Locali (CPEL). L'atto sarà ora trasmesso al Consiglio Permanente degli Enti Locali per il parere. Infine su proposta dell'assessore alla sanità, salute e politiche sociali l'Esecutivo ha approvato le disposizioni attuative riguardanti l'erogazione delle prestazioni connesse al percorso di cura per i soggetti affetti da sindrome fibromialgica e ha istituito, con decorrenza dal 1° giugno 2020, il codice regionale di esenzione H05, Sindrome fibromialgica, al fine di esentarli dalla compartecipazione alla spesa sanitaria prevista per una serie di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, rimarcando che le prestazioni finalizzate all'accertamento della diagnosi restano non esenti dalla compartecipazione alla spesa da parte degli utenti.

L'Esecutivo ha poi approvato uno schema di proposta progettuale a valere sui finanziamenti previsti dalla Cassa delle Ammende destinati alla Regione autonoma Valle d'Aosta, pari a 130 mila euro, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 negli Istituti penitenziari. redazione