Valle d'Aosta, una manovra anticrisi e una legge omnibus per l'emergenza Covid-19



L'assessore Bertschy: chi fa impresa deve capire che investiamo per dare una prospettiva di lavoro AOSTA. Inizierà da un confronto con il governo regionale il lavoro di elaborazione del terzo pacchetto di misure regionali urgenti per sostenere famiglie, imprese e lavoratori e far fronte all'emergenza Coronavirus. Se ne occuperà la Commissione consiliare, il cui presidente Pierluigi Marquis (Stella Alpina) ha illustrato oggi il programma delle audizioni. «Inizieremo il percorso con il confronto col Governo - ha anticipato Marquis -, seguirà il punto sull'accesso al credito con i tre Confidi e con il sistema delle banche anche per contestualizzare la nostra iniziativa rispetto a quella nazionale; quindi organizzeremo dalla prossima settimana le audizioni con le singole categorie socio-economiche per approfondire, settore per settore, le problematiche e le esigenze che dovranno essere raccolte nel prossimo intervento legislativo». La manovra in questione «avrà un carattere strutturale e meno trasversale di quelli precedenti». La seconda Commissione ha anche audito l'assessore ai trasporti, Luigi Bertschy, che è intervenuto sulla possibilità di individuare strumenti differenti rispetto ai prestiti e agli indennizzi. «Occorre sostenere e ristorare il danno, ma anche avere molta più capacità di investire - ha detto -: i valdostani che fanno impresa hanno bisogno di capire che investiamo per dare loro la prospettiva di lavorare e creare occupazione». Inoltre le Commissioni lavoreranno ad altri due provvedimenti legislativi. Uno sarà una sorta di legge omnibus che interverrà su diverse normative regionali per adeguarle all'attuale situazione. Poi una seconda legge interverrà in campo sanitario per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali, per il riconoscimento in termini economici del lavoro degli operatori sanitari in questa difficile situazione e per affrontare le necessità strumentali e organizzative che si verificheranno nel prossimo futuro visto che per un ritorno alla normalità serviranno dei mesi. M.C.