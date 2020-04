Coronavirus, Fanizzi guida la task force valdostana per la fase 2



Coordinatori regionali e Cpel al lavoro in vista del 4 maggio

AOSTA. Il segretario generale della Regione autonoma Valle d'Aosta, Stefania Fanizzi, coordinerà la task force incaricata di definire la fase 2 dell'emergenza Covid-19 sul territorio regionale. È stata nominata dalla Giunta per gestire il lavoro che i coordinatori regionali ed il Consiglio permanente degli enti locali stanno avviando per programmare le riaperture delle attività. Parlando proprio della fase 2, il presidente della Regione ha spiegato ieri che è in corso un «confronto serrato tra le Regioni e lo Stato» per individuare linee guida uniformi sull'uso di Dpi per chi rientra al lavoro, sul mantenimento delle misure di distanziamento sociale e sui test sierologici sulla popolazione per capire la situazione sanitaria. A livello regionale nei prossimi giorni «le strutture arriveranno a tracciare una fotografia completa di normative, buone regole, protocolli e iniziative da attivare per arrivare il 4 maggio, condividendole con associazioni e categorie interessate». C.R.