I principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale





Sospesi i termini per gli adempimenti procedimentali in ambito socio-assistenziale a carico dei cittadini

AOSTA. La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha disposto oggi la sospensione sino al 31 luglio 2020 o, comunque sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria COVID-19, dei termini per gli adempimenti procedimentali in ambito socio-assistenziale a carico dei cittadini. In particolare, il provvedimento riguarda i voucher per la frequenza di collegi, convitti e servizi di doposcuola; i procedimenti in capo alla struttura Invalidità civile e tutele riferiti alla consegna della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la sussistenza di stato di ricovero in istituto, dell'Isee da parte di nefropatici per continuare a beneficiare dei contributi e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa allo svolgimento di attività lavorativa; il calcolo della quota a carico degli utenti dei servizi domiciliari e residenziali per anziani e l'aggiornamento canoni di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'Esecutivo, preso atto del parere favorevole espresso il 22 aprile scorso dal Consiglio Permanente degli Enti Locali, ha approvato inoltre la ripartizione a favore delle Unités des Communes valdôtaines dei trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione per un importo pari a 2 milioni di euro.

La Giunta regionale, in relazione alla situazione economica determinata dall'effetto delle conseguenze dell'emergenza Covid-19, ha esaminato una deliberazione che, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, dispone a favore dei Comuni un trasferimento straordinario di 350 mila euro destinato alla solidarietà per l'acquisto di prodotti alimentari, di beni di prima necessità e per l'accesso alla rete Internet a favore di soggetti che si trovano in situazione di grave disagio economico e sociale. La proposta di deliberazione sarà ora trasmessa al Consiglio Permanente degli Enti Locali per il parere.

Su proposta dell'assessorato alle finanze l'Esecutivo ha approvato l'avviso a evidenza pubblica da 2 milioni di euro per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines e la relativa scheda azione, nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR).

Il governo regionale ha anche approvato una bozza di Protocollo di intesa con il Ministero dello sviluppo economico e le altre Regioni partecipanti per l'attuazione del Piano multiregionale di aiuti alla ricerca e sviluppo del Programma Mirror Copernicus, finanziato nell'ambito del Piano operativo imprese e competitività FSC 2014/2020, volto a sviluppare un innovativo sistema infrastrutturante, denominato Copernicus Market Place (COMAP) e a favorire la ricaduta e i benefici dei relativi sviluppi tecnologici sui territori delle Regioni firmatarie.

Su proposta dell'assessore all'ambiente, la Giunta regionale ha esaminato una delibera che definisce l'elenco previsionale degli interventi, per l'anno 2020, da affidare a soggetti esterni all'Amministrazione regionale relativamente alla cura e ricostituzione di aree forestali, alla realizzazione e manutenzione di viabilità forestale e agli interventi di manutenzione e ripristino della viabilità minore, per un importo complessivo di 1 milione 552 mila euro. Il provvedimento sarà ora trasmesso al Consiglio Permanente degli Enti Locali per il parere.

Su proposta dell'assessore all'istruzione la Giunta regionale ha concesso al Comune di La Salle un'ulteriore proroga al 30 settembre 2020 del termine per l'esecuzione della verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico sede della scuola primaria del capoluogo. La proroga è stata concessa in ragione dell'emergenza legata all'epidemia da coronavirus che ha determinato un ulteriore rallentamento dell'iter procedurale.

L'Esecutivo ha approvato anche quattro deliberazioni che concernono, per l'anno scolastico 2020/2021, la determinazione delle dotazioni organiche del personale dirigente e docente delle Istituzioni scolastiche regionali di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, delle Istituzioni scolastiche regionali di scuola secondaria di secondo grado, del personale dirigente ed educativo del Convitto regionale “Federico Chabod” di Aosta e dei ruoli regionali del personale insegnante di religione cattolica delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta. Le deliberazioni adottate, atti obbligatori da adottarsi di norma entro il 30 aprile, costituiscono il presupposto per l'espletamento di tutte le operazioni di sistemazione del personale necessarie per il regolare avvio dell'anno scolastico.

Per quanto riguarda l'assessorato alle opere pubbliche è stato concesso un contributo di 1.525 euro al Comune di Châtillon (pari al 50% della spesa massima lorda ritenuta ammissibile) per la riparazione del telo di copertura del campo da tennis del Palazzetto dello sport “Amedeo Bortoletto” e un contributo di 139 mila 394 euro al Comune di Courmayeur (pari al 50% della spesa massima lorda ritenuta ammissibile) per l'adeguamento del sistema antincendio della copertura del Palaghiaccio presso il Forum sport center.

L'Esecutivo, ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, ha approvato inoltre la variante della cartografia degli ambiti inedificabili dei terreni sedi di frane e a rischio di inondazioni, la revisione della cartografia degli ambiti inedificabili dei terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa sul torrente Parleaz e la variante alla relazione tecnica e alla disciplina d'uso, adottate dal Comune di Aosta con deliberazione consiliare n. 27 del 26 febbraio 2020.

Su proposta dell'assessore alla sanità, il governo regionale ha determinato il fabbisogno di professionisti sanitari da avviare in formazione per l'anno accademico 2020/2021 e l'istituzione di posti aggiuntivi presso l'Università degli Studi di Torino riservati nei corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie a favore di studenti residenti nel territorio regionale, che superino il concorso di ammissione ai corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie di interesse. Per l'anno accademico 2020/2021, saranno 25 i posti da istituire nel corso di laurea triennale in infermieristica di Aosta.

L'Esecutivo ha approvato la sottoscrizione per l'anno 2019 dello schema di Accordo di Programma con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per l'anno 2019, in attuazione dell'art. 72 del Codice del Terzo settore. Attraverso la sottoscrizione dello schema di Accordo di Programma e la sua approvazione da parte del Ministero, alla Regione sarà assegnato un finanziamento complessivo per l'anno 2019 pari a 599.307 euro per la realizzazione del piano operativo, da presentare successivamente all'approvazione dell'accordo stesso.

Infine per l'assessorato al turismo la Giunta regionale, in ragione dello stato di emergenza sanitaria per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha posticipato il termine utile alla presentazione delle domande di aiuto a fondo perduto per la ricomposizione fondiaria dal 30 aprile al 29 maggio 2020.

L'Esecutivo ha in ultimo approvato il trasferimento corrente a titolo di contributo aggiuntivo, sulla base del Piano operativo 2020 e del budget previsionale 2020, di 2 milioni 200 mila euro all'Associazione Forte di Bard per il finanziamento delle attività previste nell'anno 2020, nell'ambito della convenzione di cui alla DGR 56/2016 e successive modificazioni.



redazione