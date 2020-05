Bertschy: serve un patto sociale anche in Valle d'Aosta



'Dare una risposta alle esigenze dei genitori che tornano al lavoro' AOSTA. Dare vita anche in Valle d'Aosta ad un patto sociale: ne ha parlato l'assessore regionale alle politiche del lavoro e all'inclusione sociale Luigi Bertschy in occasione del punto stampa di domenica scorsa sulla fase 2 dell'emergenza coronavirus. A proposito dei bonus baby sitter e dell'assenza di altre misure a livello regionale per i genitori che da oggi rientrano al lavoro ma devono anche gestire i figli rimasti a casa per la chiusura delle scuole, l'assessore ha spiegato: "il problema ce lo stiamo ponendo anche perché, è banale dirlo, la vita sociale non può ripartire senza dare una risposta alle esigenze che i genitori avranno una volta tornati al lavoro nell'accudire i propri figli in massima sicurezza". "Inisieme ai colleghi Baccega, Certan ed a tutto il governo credo dovremo studiare anche in Valle d'Aosta nei prossimi giorni un patto sociale in cui inserire tutte queste esigenze in un quadro legislativo che si sta componendo" a livello nazionale. "Il sistema degli asili nido e delle cooperativo è importante e aspetta risposte quanto il sistema economico", ha evidenziato ancora l'assessore spiegando che "è allo studio un provvedimento regionale".



M.C.