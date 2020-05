Misure regionali anticrisi, primi pagamenti 'entro questa settimana'



Marquis (SA): preoccupazione per il ritardo con cui si stanno concretizzando le misure

AOSTA. Dovrebbero iniziare "entro questa settimana" i pagamenti degli aiuti e dei bonus regionali anticrisi per l'emergenza Covid-19 per i quali è possibile fare domanda attraverso la piattaforma telematica. È quanto emerso nel corso dell'audizione di questa mattina dell'assessore regionale alle politiche del lavoro, Luigi Bertschty, sentito dalla seconda Commissione "Affari generali" del Consiglio Valle. In una nota, il presidente della Commissione Pierluigi Marquis (Stella Alpina) esprime preoccupazione per il "ritardo con cui si stanno concretizzando le varie misure che il Consiglio regionale ha approvato" per supportare famiglie, imprese e lavoratori toccati dall'emergenza Covid-19. In un comunicato diffuso dopo l'audizione dell'assessore, sentito insieme ai dirigenti regionale e di Inva, Marquis ricorda che "il 5 aprile scorso, all'inizio del percorso di elaborazione della legge, come seconda Commissione avevamo chiesto al Presidente della Regione di lavorare da subito, e in parallelo alla predisposizione della norma, alla piattaforma informatica per la gestione delle richieste. Così non è stato: l’attivazione del percorso è avvenuta solo il 27 aprile con un ritardo di 22 giorni. Confidiamo - aggiunge il presidente della Commissione - che da qui in avanti ci sia massima disponibilità al confronto e che la Giunta e il Consiglio possano dialogare e agire nell'interesse comune di servizio ai valdostani". Clara Rossi