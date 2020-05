I principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale



Approvati gli interventi di edilizia scolastica per 1,7 milioni finanziati dal Ministero dell'Istruzione AOSTA. La Giunta regionale della Valle d'Aosta, preso atto dell'intesa raggiunta il 19 maggio scorso con il Consorzio Permanente degli Enti Locali, ha approvato oggi le modalità di ripartizione del trasferimento straordinario ai Comuni della Valle d'Aosta di 350 mila euro destinati alla solidarietà per l'acquisto di prodotti alimentari, di beni di prima necessità e per l'accesso alla rete Internet a favore di soggetti che si trovano in situazione di grave disagio economico e sociale, come previsto dalla legge regionale 5/2020.

L'Esecutivo, ai sensi della legge regionale 11/1997, ha nominato quali rappresentanti della Regione Albert Joseph Betemps, Andrea Bryer e Alessandro Trento consiglieri del Consiglio di Amministrazione, Alessandra Lucchese sindaco effettivo e Giacomo Biancardi sindaco supplente del Collegio sindacale nella Società Autostrade Valdostane S.p.A., per un esercizio sociale. Su proposte dell'assessorato alle finanze, attività produttive e artigianato la Giunta regionale ha approvato delle modifiche alle disposizioni applicative della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44, concernenti la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni fieristiche volte alla valorizzazione dell'artigianato di tradizione.

Il governo regionale inoltre ha approvato, in linea strategica, la permuta di una porzione di proprio fabbricato con una porzione di fabbricato di proprietà dell'Urbanitas s.r.l., entrambi ubicati in adiacenza dell'ingresso principale all'area archeologica del Teatro romano, nel Comune di Aosta, utile al progetto Valorizzazione del comparto cittadino denominato Aosta Est. Su proposta dell'assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, la Giunta regionale ha confermato i coordinatori regionali responsabili del controllo di primo livello dei progetti Pitem Clip – Circuito, Pitem Mi.To – Esperienze Experience Outdoor, Pitem ProSol – Giovani e Pitem Clip – Clip e Trasporti finanziati da contributi FESR.

L'Esecutivo ha autorizzato la Pila S.p.A., concessionaria dell'esercizio della telecabina Aosta – Pila, all'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria previsti per l'anno 2020, urgenti e indifferibili per obbligo normativo, per un importo di spesa presunto di 490.494,78 euro. Su proposta dell'assessore all'ambiente, risorse naturali e corpo forestale la Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 5 agosto 1994, n. 40, ha concesso un contributo alla Fondazione Saussurea Onlus di Courmayeur, per l'anno 2020, a sostegno delle attività per la gestione del giardino botanico alpino Saussurea, per un importo pari a 8mila euro. Su proposta dell'assessore all'istruzione, università, ricerca e politiche giovanili la Giunta regionale, ai sensi della nota del Ministero dell'Istruzione del 22 aprile 2020, ha approvato l'elenco degli interventi della Regione da ammettere a finanziamento, nell'ambito del secondo piano di interventi di edilizia scolastica, relativo all'annualità 2019, finanziato con le risorse assegnate dal Ministero dell'Istruzione, che ammontano a 1.715.804,16 euro. Gli interventi riguardano la ristrutturazione della Scuola primaria del Comune di Gignod, per cui viene richiesto un finanziamento statale di 1.095.734 euro, e il secondo ampliamento del Liceo delle scienze umane e scientifico Regina Maria Adelaide, sede di Via Chavanne in Comune di Aosta, per cui viene richiesto un finanziamento statale di 620.070,16 euro. Su proposta dell'assessorato alle opere pubbliche, territorio ed Erp l'Esecutivo ha approvato alcune modifiche al testo dell'Accordo di programma tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, il Comune di Brusson e l'Azienda Usl della Valle d'Aosta, per la riqualificazione urbanistica del centro storico comunale di Brusson attraverso la costruzione prioritaria delle autorimesse e successivamente dei locali interrati e della nuova sede del consultorio e dei servizi di volontariato. Le modifiche consentiranno di procedere all'erogazione di un acconto delle somme necessarie al pagamento degli Stati Avanzamento Lavori. Il nuovo accordo sarà ora sottoposto alla sottoscrizione delle parti. Su proposta dell'assessore alla sanità, salute e politiche sociali la Giunta regionale, a seguito di nuova programmazione richiesta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha approvato l'utilizzo delle risorse del fondo nazionale per le non autosufficienze - quota annualità 2018 - per interventi a favore di persone con disabilità gravissime, per una spesa complessiva pari a 1.099.671,70 euro. Infine su proposta dell'assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali la Giunta regionale ha concesso a un'impresa commerciale di Courmayeur un mutuo, con tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis), per un ammontare complessivo di 80. 990,27 euro, per l'acquisto di arredi e attrezzature presso un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sito nel Comune di Pré-Saint-Didier. L'Esecutivo ha concesso un contributo di 527.061,31 euro all'Association Régionale Eleveurs Valdôtains (AREV), per la realizzazione del programma 2020 per la tenuta dei libri genealogici degli animali e per i controlli funzionali.

Le Gouvernement régional, aux termes de la convention stipulée avec le Centre d'Études Les anciens remèdes, a approuvé la participation de l'Assessorat du Tourisme, des Sports, du Commerce, de l'Agriculture et des Biens culturels aux dépenses concernant le projet présenté par cette association concernant la réalisation de la publication Dialogue au naturel entre une naturopathe et un ethnobotaniste, ouvrage en version française et italienne qui sera strictement lié à la réalité valdôtaine. Le financement y afférent est de 5 mille euros.

Aux termes de la convention stipulée avec le Centre d'Études francoprovençales René Willien, l'Exécutif a approuvé la participation de l'Assessorat du Tourisme, des Sports, du Commerce, de l'Agriculture et des Biens culturels aux dépenses concernant la Conférence annuelle sur l'activité scientifique et la Recherche scientifique. Le financement y afférent est de 5 mille euros.

La Giunta regionale ha approvato infine uno schema di convenzione con il Comune di Perloz, quale soggetto attuatore di alcune azioni del progetto Scoprire per Promuovere finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014/2020 (FESR), per un importo di 30 mila euro. Le azioni del progetto prevedono, in particolare, il rinnovo delle metodologie di comunicazione del Museo della Resistenza, tramite le nuove tecnologie multimediali oggi disponibili. redazione