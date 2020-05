Alliance Valdôtaine e Union Valdôtaine chiedono elezioni al più presto



I consiglieri regionali dei due gruppi chiedono un intervento legislativo con la nuova legge attesa a giugno AOSTA. "Nel rispetto delle condizioni di sicurezza e nella legittimità occorre lavorare alla predisposizione di uno specifico articolo nel disegno di legge che sarà esaminato dall'Aula nel mese di giugno, affinché le consultazioni elettorali sospese a causa dell'emergenza sanitaria possano finalmente svolgersi". Lo affermano in una nota i consiglieri regionali di Alliance Valdôtaine e Union Valdôtaine. I due gruppi "ritengono opportuno procedere con le azioni necessarie per garantire al più presto la possibilità ai valdostani di votare, perché la sicurezza e il sostegno all'economia sono al primo posto", spiegano, ma allo stesso tempo "occorre rispetto per la democrazia e per le Istituzioni".



redazione