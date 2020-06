Il Consiglio Valle convocato dal 22 giugno per esaminare il ddl 60



All'ordine del giorno anche il rendiconto 2019 e il bilancio dell'assemblea regionale AOSTA. Il disegno di legge n. 60 Assestamento del bilancio di previsione 2020 della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato iscritto all'ordine del giorno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. La convocazione è da lunedì prossimo, 22 giugno. Il provvedimento rappresenta il terzo intervento legislativo della Regione per sostenere l'economia dopo l'emergenza sanitaria. All'ordine del giorno ci sono altri sei argomenti: il rendiconto 2019 della Regione ed il riconoscimento di debiti fuori bilanco; il rendiconto di gestione 2019 del Consiglio regionale e il collegato assestamento del bilancio 2020; la designazione dei rappresentanti della Regione nel Comitato scientifico della Fondazione centro internazionale su diritto, società ed economia. Infine l'aula è chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2019 della Gestione straordinaria in liquidazione della Casa da gioco di Saint-Vincent. E.G.