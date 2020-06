Consiglio Valle, inizia la discussione del terzo pacchetto di aiuti post Covid-19

La seduta in diretta streaming su Aostaoggi.it

AOSTA. Inizia alle 15.30 la seduta straordinaria del Consiglio regionale della Valle d'Aosta dedicata all'approvazione del disegno di legge n. 60/XV, Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. È il terzo pacchetto di provvedimenti che la Regione intende attivare per sostenere l'economia della Valle d'Aosta.

I gruppi consiliari hanno depositato 226 emendamenti.

I lavori inizieranno con la discussione generale, poi proseguiranno con l'esame e la discussione dei diversi emendamenti e della legge articolo per articolo.

Su Aostaoggi.it è possibile seguire la diretta streaming della seduta.

C.R.