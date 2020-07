Consiglio Valle, la ripresa dei lavori slitta a venerdì 3

La conferenza dei capigruppo ha deciso: i lavori ripartiranno alle 9

AOSTA. È stata definita la data di ripresa dei lavori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, impegnato questa settimana nell'esaminare e modificare il disegno di legge n. 60 sull'assestamento di bilancio e sul terzo pacchetto di misure per contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sull'economia regionale.

La Conferenza dei capigruppo ha stabilito di riprendere la discussione in aula venerdì 3 luglio dalle ore 9.

In queste ultime ore tra la giunta regionale e i gruppi consiliari è in corso un confronto serrato per accordarsi sui contenuti della legge, un passaggio indispensabile per avere i voti in aula necessari ad approvarla.

La giunta non è più sostenuta da una maggioranza - lo ha riconosciuto anche il presidente della Regione, Renzo Testolin, all'inizio della discussione - e già due articoli del testo sono stati bocciati a causa della situazione politica frammentata e caotica.

M.C.