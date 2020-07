Centrodestra, sul ddl 60 è in atto un becero baratto politico-amministrativo

Coordinamenti regionali di Forza Italia e Fratelli d'Italia: 'ci dissociamo da questo modo di fare politica'

AOSTA. Sul disegno di legge n. 60 riferito al terzo provvedimento di misure anticrisi per l'economia valdostana è in atto "mercanteggiamento degno del peggior suk arabo". Lo dichiarano in una nota i coordinamenti regionali di Forza Italia e di Fratelli d'Italia annunciando già il voto negativo sul nuovo testo che approderà in aula domani, frutto di due giorni di confronto tra giunta e opposizioni.

"Abbiamo accolto l'invito al dialogo, ci siamo seduti attorno a un tavolo, abbiamo cercato di trovare una sintesi tra le diverse posizioni", affermano i due coordinamenti, ma "di fronte al becero baratto politico-amministrativo messo in atto in questi giorni, noi dichiariamo con forza che il nostro voto non è in alcun modo in vendita perché i nostri emendamenti sono presentati con il solo intento di migliorare un terzo pacchetto di misure anticrisi per famiglie, imprese, lavoratori ed enti locali giunto in Consiglio Valle già in clamoroso ritardo e che ha dovuto addirittura pagare in questi giorni ulteriori rinvii dovuti innanzitutto all'arroganza e alla superficialità di chi l'ha voluto predisporre a proprio uso e consumo, pur non avendo i numeri per approvarselo".

Secondo Forza Italia e Fratelli d'Italia "il testo che sta prendendo corpo in queste ore - ancora più distante dalla nostra visione poiché è un mero frutto di compromessi politici dell'ultimo minuto - da ulteriormente poco a tutti invece di dare tanto a chi sta pagando il prezzo più alto di questa pandemia". Per questo, spiegano, "il nostro voto sulla legge nel suo complesso sarà assolutamente negativo perchè non solo si poteva, ma si doveva fare prima, fare di più e fare meglio".

La rappresentante dei due movimenti in aula, Emily Rini, voterà per iscrivere il testo all'ordine del giorno "poiché vi è la necessità di avere l'unanimità dell'aula e noi, in nessun modo, vogliamo rallentare ulteriormente l'approvazione del disegno di legge" e presenterà le "nostre proposte in ottica assolutamente costruttiva, argomentandone le ragioni e sottoponendole serenamente al voto dell'aula".

"Essere costruttivi non vuol dire, però, svendere le proprie idee per barattarle al ribasso allo scopo di ottenere l'approvazione dei nostri emendamenti. La dignità delle nostre proposte non è in vendita. Questo modo di fare politica, da cui oggettivamente ci dissociamo, sta offrendo un triste spettacolo ai valdostani che in questo momento, nonostante il già clamoroso ritardo, chiedono una sola cosa: risposte concrete e immediatamente applicabili", concludono i coordinamenti regionali di centrodestra.

C.R.