Ok del Consiglio Valle al bonus per i sanitari e ai trasferimenti per gli Enti locali

L'accordo politico regge: l'aula procede speditamente con l'approvazione dell'articolato

AOSTA. L'accordo raggiunto in Consiglio regionale per l'approvazione del disegno di legge n. 60 regge. Questa mattina l'aula ha ripreso i lavori di approvazione del testo procedendo speditamente.

Tra le disposizioni approvate anche l'indennità una tantum per il personale dell'Usl della Valle d'Aosta che ha prestato attività lavorativa nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per l'emergenza Covid-19. L'Azienda Usl insieme a Regione e organizzazioni sindacali dovrà individuare con proprio atto "il personale destinatario della indennità e le relative modalità di erogazione".

In aula è stato approvato anche il trasferimento di fondi agli enti locali per 33,7 milioni di euro, dei quali 27,3 milioni senza vincolo di destinazione.

L'assemblea ha poi dato il via libera a fondi per 1,6 milioni di euro per i servizi della prima infanzia, un'indennità una tantum per i lavoratori delle microcomunità per anziani e dell'assistenza domiciliare per marzo, aprile e maggio e la gratuità della retta per gli assistiti delle RSA contagiati dal Covid-19 e misure a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale.

C.R.