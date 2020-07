Lega Vallée d'Aoste riparte con la campagna Dillo alla Lega

Una 'campagna di ascolto' delle esigenze dei valdostani

AOSTA. La Lega Salvini Premier Vallée d'Aoste organizza quattro incontri nel mese di luglio nell'ambito dell'iniziativa intolata Dillo alla Lega.

Si tratta di una "campagna di ascolto" con la quale "i valdostani potranno venire a trovarci nei nostri gazebo sul territorio e potranno segnalarci, sia a voce che in forma anonima, le loro esigenze e le loro idee per il futuro della Valle d’Aosta", come dichiara il segretario regionale Marialice Boldi.

I gazebo saranno allestiti ad Aosta nella piazza del mercato sabato 11, martedì 14, martedì 21 e martedì 28 luglio dalle ore 9 alle 13. Sono inoltre previsti incontri in altri comuni, oltre al capoluogo, ma per ora il calendario non è noto.

L

redazione