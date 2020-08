Elezioni regionali, l'Union Valdotaine ferma (per ora) a 23 candidati

Il Mouvement potrebbe chiudere la lista senza raggiungere i 35 nominativi

AOSTA. Partiti e movimenti sono al rush finale per chiudere le liste dei candidati alle elezioni regionali e comunali del 20 e 21 settembre. Tutto dovrà essere pronto per le ore 20 di lunedì 17 agosto, termine ultimo per presentarsi alla Cancelleria del Tribunale di Aosta e depositare i nominativi degli aspiranti eletti e le firme.

Diversi partiti hanno già definito i programmi e approntato l'elenco dei candidati, mentre altri sfruttano fino all'ultimo giorno per chiudere le liste. È il caso dell'Union Valdôtaine.

Per le regionali la lista del Mouvement conta 23 candidati: il numero minimo richiesto di 21 è raggiunto, ma la lista è chiaramente ben lontana dal "tutto esaurito". L'elenco dei 23 è stato già trasmesso al Conseil fédéral per il via libera politico.

"Anche se non arriveremo a 35 l'elenco sarà integrato da altri candidati su cui è in corso una valutazione", spiega il presidente Erik Lavevaz. "Inoltre stiamo cercando di dare una rappresentanza a tutte le zone della regione".

M.C.