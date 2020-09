Elezioni, Tajani e La Russa attesi ad Aosta per il Centro Destra

La prossima settimana attesi anche i presidenti dei Piemonte e Calabria, Alberto Cirio e Jole Santelli

AOSTA. Il vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani ed il vice presidente del Senato Ignazio La Russa, di Fratelli d'Italia, saranno in Valle d'Aosta per la chiusura della campagna elettorale del Centro Destra valdostano. Il comizio si svolgerà ad Aosta il 17 settembre alle ore 18 in piazza Chanoux ad Aosta.

Nello stesso giorno arriverà nel capoluogo regionale anche la senatrice Anna Maria Bernini, capogruppo di FI, per un meeting con la popolazione (orario e luogo sono ancora da definire).

Sempre per la campagna elettorale è previsto l'intervento di altri due "big": il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, atteso domani sera a Verrès al salone Le Murasse, e la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, mercoledì 16 alle ore 20.30 all'Arco d'Augusto di Aosta.

redazione