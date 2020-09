Elezioni, affluenza al 42,7% per le regionali in Valle d'Aosta

Per il referendum oltre il 44% di votanti alle ore 19

AOSTA. In Valle d'Aosta alle ore 19 l'affluenza per il referendum costituzionale è stata del 44,35% e per le elezioni regionali del 42,68%, secondo i dati resi noti dalla Regione.

Ad Aosta l'affluenza si attesta al 39,93% per le comunali (una delle percentuali più basse tra i 66 Comuni al voto). Per referendum e regionali la partecipazione al voto è stata inferiore alla media regionale e rispettivamente del 42,32% e del 40,52%.

La prossima rilevazione sulla partecipazione dei valdostani al voto sarà alle 23, alla chiusura dei seggi. Si potrà votare anche domani, lunedì 21 settembre, dalle ore 7 alle ore 15.

E.G.